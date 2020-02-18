經濟部統計處今（18）日公布最新統計資料，去年第4季電腦及資訊服務業營收1,118億元，為歷年單季新高，年增12.0％、專業技術服務業方面，營收966億元，同樣為歷年單季新高，年增0.8％。

經濟部指出，電腦及資訊服務業中的電腦程式設計營收高達867億元，資訊服務業營收251億元，雙創歷年單季新高。電腦程式設計業受惠於企業經營規劃軟硬體設計及金融機構之電腦系統整合等多元服務增加，加以網路數據交換應用需求成長，營收年增13.1％。資訊服務業則受惠於網站拍賣平台之管理業者雙11及雙12促銷活動，加上代客處理電子資料交換及資訊安全服務等業績成長，營收年增8.2％。

966億元營收的專業技術服務業，其中管理顧問業占273億元，是歷年單季新高，受到財務管理、研發服務及企業經營之顧問諮詢業務成長，但因上年同期比較基數較高，抵銷部分增幅，僅年增0.8％。專門設計業占230億元，同樣創下歷年單季最高，主要是因為電子產品設計需求增加，加上住宅、商用辦公室及展示陳列道具等設計接案量成長，貢獻年增13.7%。

租賃業方面，去年第4季營收363億元，年增8.2％，其中運輸工具租賃業236億元，為歷年單季新高，主要受惠企業用戶長租業務穩定成長，以及汽車租賃業者多元化經營，帶動營收成長12.0％。個人及家庭用品租賃業因戶外休閒娛樂及家庭用品出租業績成長，年增12.6％。機械設備租賃業因營造用、辦公用機械設備承租需求減緩，抵銷工業用機械設備租用需求增加，致年減0.2％。

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(中時電子報)