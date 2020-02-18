不當黨產委員會今天分別針對被國民黨移轉他人的崇聖、厚生、原國民黨文工會的土地召開聽證會，擬追徵國民黨20多億。國民黨日前向黨產會提出延期要求，今天遭到黨產會駁回，國民黨代表拒絕出席這場聽證會，國民黨行管會副主委李福軒在場外受訪批評這是「未見盡頭的追殺」，對已不屬於國民黨的財產進行懲罰性追徵。

黨產會統計，國民黨來台後的「曾取得土地」，總面積為125萬7496.02平方公尺，大約是5個大安森林公園，不過現在還有登記在國民黨名下土地只剩下當時的百分之3，只有4萬1307.2平方公尺。黨產會指控其中近7成土地原為公產，且有些未取得其基地所有權土地，99％屬於公有地，近5成是占用，取得逾萬坪「機關用地」，還有約5萬坪的工業用地是拿來作瓦斯事業。

國民黨認為黨產會有政治考量，才會對已不屬於國民黨的財產進行懲罰性追徵，因此日前就提出延期要求，但今天上午黨產會臨時會一致決議駁回國民黨的申請，聽證會照樣開，但國民黨的代表拒絕出席聽證會，但李福軒還是有到場外接受媒體採訪。

李福軒在場外受訪表示，這是未見盡頭的追殺，且黨產會對已不屬於國民黨的財產進行懲罰性的「追徵」；他呼籲黨產會應該好好了解轉型正義的真諦，因為最重要的是和解及還原真相，有和解才有真相。

(中時 )