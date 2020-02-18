對於美方先前抱怨其專家無法進入大陸了解新冠肺炎病毒，大陸外交部17日表示，包括美方的世界衛生組織專家將訪北京，以及廣東與四川等省份，但疫情爆發點武漢市與湖北省不在行程內，引起外界關注世衛專家是否確實能調查出病毒傳播途徑。對此，美國耶魯大學公共衛生學院助理教授陳希表示，此時武漢與湖北省各市仍處於對抗疫情關鍵時刻，恐無暇與世衛團隊合作。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日指出，世衛專家團隊由共12名國際衛生及世衛專家組成，團隊將到訪數個省份，了解衛生體系及醫護人員的防疫措施，關注病毒的傳播方式、疾病嚴重程度、了解因應措施的影響，以指導全球應對工作。不過他並未進一步說明考察省份等細節。

隨著新冠肺炎持續在陸延燒，截至18日已有72530確診、1870死，其中多為武漢市病例。對於大陸聲稱歡迎國際合作對抗疫情，但美疾病控制與預防中心（CDC）先前曾抱怨仍未收到北京邀請，同意讓美專家進入調查，而據《南華早報》報導指出，大陸外交部17日表示，包含美國專家在內WHO的代表團將赴陸調查，而大陸國家衛健委也表示，WHO專家將與陸專家一同一同到北京、廣東和四川現場考察。

至於WHO專家調查行程中未包含武漢市與湖北省各市等疫情爆發中心，《南華早報》述《人民日報》報導，同時也是中國衛生政策與管理學會會長陳希表示，主要原因應該是湖北當前處在防控疫情的關鍵期，接待能力有限。

至於為何選擇廣東與四川，陳希表示除了要與鐘南山交流外，廣東也是在SARS後，中國衛生系統建設最為完善、人員配備最為齊全的地區；他也說，專家考察組考慮四川，或許與四川省省長尹力有關，他在公共衛生領域有著豐富經驗，且四川省與美國公共衛生學界有著較多交流。

(中時電子報)