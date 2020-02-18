這幾天氣溫如溜滑梯般下降，加上山區有時還飄下細雨，太平警分局宏龍派出所所長柯宏志除關心同仁執勤時要多保暖加衣物外，還貼心親自準備熱騰騰的薑母茶，讓執勤員警或洽公民眾可以飲用，可以在寒流夜裡添增暖暖的熱度，也讓員警感到窩心。

太平警分局宏龍派出所所長柯宏志有感這幾天寒流瞬間來到，天氣溫差大且氣溫驟降，派出所位於山區旁感受更深刻，所以也像家人一樣時時叮嚀同仁執勤要多穿些保暖衣物，貼心的他還特地購買薑母、黑糖等食材，親自煮熱騰騰的薑母茶，讓深夜在外執勤的同仁返所時可以飲用，如有民眾前來報案也可以提供暖和身子之用。同仁們紛紛表示，巡邏後一返所派出所，一口喝下一股熱騰騰的暖流從胃中暖了起來，頓時寒意全消。

所長柯宏志表示，這波寒流來襲，山區晚上及清晨溫度多在攝氏10度左右，同仁們頂著寒風至山區內巡邏，守護轄區治安，實在非常辛苦，希望透過不一樣方式，讓他們感受到派出所這大家庭的溫暖。

(中時 )