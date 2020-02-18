武漢拉網式疫情大排查：晚上挨家挨戶數燈，查看電表對照敲門。（圖片翻攝自長江日報）

《長江日報》18日報導稱，從昨天起，武漢市全市總動員，開始開展為期3天的集中拉網式大排查。一大早，全市各區所有社區都行動起來，以科學方法、嚴格標準、及時收治、有力組織開展「拉網式排查」，數燈、對照電表敲門，「不漏一戶，不漏一人」。

「您好，現在您家裡有幾個人在家？」「家人身體怎麼樣？」「今天測的體溫數據是多少？」……17日一早，江岸區台北街道桃源社區以網格進行劃分，每個網格分別安排網格員、社區群幹、下沈幹部、志願者各一人，展開了拉網式排查，挨家挨戶敲門詢問，並針對新增的住戶名單進行重點詢問。

「有些居民家裡亮著燈，但不在名單裡，我們再列進來納入排查名單。還有些在名單裡的住戶家裡沒燈，我們打電話詢問發現他們回了老家，但以往讓報體溫的時候對方也報了，這類人員若未返漢就不再排查。」桃源社區書記胡郡艷表示，目前的重點工作是對前期未入名單的上門入戶進行排查。同時對於返漢人員及時跟蹤，重新納入排查名單，在隔離期間，每天詢問情況。

「現在這個電表跟我們的數據是匹配的，1號房和4號房都是有人的。」17日下午2點，在洪山區張家灣街萬科金色城市，社區副書記徐秋思走進1805棟樓排查摸底。她打開電表箱，一邊查看電表工作情況，一邊對照手上的入住登記表核實。

徐秋思表示，金色城市社區共有70多個樓棟，9547戶，2萬多居民。前期社區主要通過電話和線上微信群排查，「基數太大，工作人員數量又有限，這樣查難免有漏網之魚，所以就想了上門查表的方法。表在動說明肯定有人，我們再上門或打電話問情況，真正確保不漏一人。」

除人工方式外，更多科技化手段得以運用，提高大排查效率。「智慧基層社會治理綜合支撐平台」也在擁有1315戶的光谷佛祖嶺B社區運行著，利用人臉識別監視鏡頭，外來人口無法從出入口進入該社區。

完成拉網式大排查，確保摸清底數，居民嚴格配合「不出門」非常重要，否則容易造成數據不準確。17日，多位社區工作人員呼籲：買菜、買藥、辦理天然氣繳費，還有給父母、兒女送東西……居民出行需要很多，理由也都很充分，但是為了配合大排查工作，請大家克服暫時困難，全力配合「報體溫」、「不出門」。

江岸區台北街道桃源社區是個老舊社區，老年群體較多，社區書記胡郡艷說，排查還要結合社區居民的實際情況，針對社區患有其他重症疾病的居民，因疫情無法住院治療的，社區在排查時也進行了統計，「下一步再想辦法看怎麼讓他們得到及時治療」。

(中時 )