向來被香港政界視為中央傳聲筒之一的全國僑聯副主席盧文端，今撰文稱據權威渠道得到的訊息解讀：前港澳辦張曉明的職務變動絕非「降職處罰」，而是因應港澳辦升格重組作出的安排，張曉明的工作，中央是肯定的，他在「一國兩制」方面深厚的理論功底和豐富的港澳工作經驗，依然受到倚重。

盧文端於明報撰文指出，香港修例風波出現的「黑色暴亂」，對香港的一國兩制和中央對港工作造成前所未有的挑戰和巨大衝擊。這是港澳辦升格重組最重要的背景。同時不能離開中美博弈的大背景。中央已將這場暴亂定性為「港版顏色革命」。美國公開推動和支持香港的黑色動亂，並通過《香港人權與民主法案》，為香港激進勢力和暴力分子張目，將香港變成牽制中國的棋子。中央必須加強對港工作領導，強力反制以美國為代表的外部勢力干預香港事務。

他表示，港澳辦升格重組，是落實十九屆四中全會精神，從國家治理層面強化中央對港澳工作的集中統一領導和港澳辦的統籌協調功能，表明中央更重視港澳工作。具體來說，有3方面特別值得重視：

其一，中央港澳工作協調小組及其屬下的小組辦公室，原有的協調職能變成領導職能，以加強中央對港澳工作的領導。

其二，港澳辦有兩塊牌子，對外是國務院港澳辦，對內同時又是中央港澳工作協調小組辦公室。港澳辦作為中央港澳工作協調小組辦公室實體化，職能升格，由國家領導人兼任主任，主政港澳辦。

其三，針對都屬正部級的港澳辦主任與香港中聯辦主任誰大誰小、港澳辦與香港中聯辦誰領導誰的老問題，將港澳辦與香港、澳門兩個中聯辦三家實行一體化領導，全國政協副主席夏寶龍出掌港澳辦，張曉明改任分管日常工作的副主任，擔當常務副主任角色，香港、澳門中聯辦主任也兼任港澳辦副主任，以體現港澳工作一體化領導。

港澳辦升格之後，主任已屬國家領導人級別，屬於正部長級的張曉明需要改任常務副主任。這是配合港澳辦升格調整必須作出的正常安排，這個崗位也是中央港澳工作體制調整後日常運轉的中樞環節，根本不是什麼「降職處罰」。

(中時 )