太極能源(4934)股價今早觸及20元大關，該公司股價自去年底以來快步推高，不到2個月股價由5.3元飆漲到今盤中的20.4元。該公司取得國家專利授權、大步邁向次世代半導體碳化矽（silicon carbide）。

太極能表示，低耗能、高效率、微型化，已成為電子產品發展的三大主流趨勢。然而為了提供電子裝置更高的能源效率，需要發展效率更高、性能更好的新一代功率元件。在過去功率元件的基本材料多半都是以矽（Si）為主，這也是傳統最為普遍的半導體材料，然而在近年開始遭遇到低耗能、高效能與小型化等三大挑戰，這使得新一代的半導體材料碳化矽（Silicon Carbide；SiC）受到市場強烈關注。

太極的太陽能電池生產，已將兩岸生產基地全部遷移集中到第三地越南，並逐步聚焦太陽能電池PERC單晶製造。目前越南廠產能600MW，其中單晶100MW；去年陸續將台灣及大陸設備移至越南，並進行系統設備優化及改機作業，目前完成進度逾8成，預計今年3月完工。

太極2020年目標產能為800MW，其中單晶500MW及多晶300MW；多晶主要為供應既有長期客戶，而單晶訂單能見度高，已看至2020年第3季，未來不排除產能全數逐步調整為單晶。

(時報資訊)