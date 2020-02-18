行政院長蘇貞昌今日至立法院拜會時力立院黨團，時力黨團總召邱顯智當場表示，勞工目前的防疫照顧假是無薪假，未來行政院在擬定紓困條例時，希望能把這個問題涵蓋進去處理。

蘇貞昌今日偕同行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka及民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱等人，一起至立法院時代力量黨團辦公室拜會時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭。

邱顯智說，自己從2012年起，就是蘇貞昌超越基金會的法律達人，也曾擔任蘇貞昌的律師。因此見到蘇貞昌時也感到很親切。

邱顯智表示，蘇貞昌在很多議題的表現，例如去年同婚案中，大法官釋字748號釋憲案，為我國的人權價值邁進了一大步。近期新冠肺炎的防疫，也可以看出蘇貞昌非常辛苦地在努力。

邱顯智指出，蘇貞昌今日主要是禮貌性拜會，而行政院可能也會在本月20號通過新冠肺炎的特別紓困條例。時力希望紓困案不只照顧到企業，紓困對象也能夠把勞工考量進去。

邱顯智主張，勞工在防疫照顧假期間，不應該是無薪，紓困條例應該要把這個問題涵蓋進去，而且無薪假也不該由勞工來承擔，希望政府能夠盡快掌握目前有多少勞工正在放無薪假的狀況。

陳椒華也在現場送給蘇貞昌一個口罩，並表示希望以後開會時每個人可以盡量自我防疫。此外，也提出時力所關注，包括桃園大潭藻礁案等多件環保案，希望行政院能夠瞭解重視。

王婉諭說，許多家長反映很多校園水龍頭都是噴灑式，導致學童在洗手消毒時較為不便，而目前所得到部會的回應是，會把這些水龍頭移除，但希望政府緊盯各校要能夠確實執行，並在下周開學前做好校園防疫。

王婉諭指出，自己很關心犯罪被害人保護相關條例，過去在司改會議時曾提出，希望行政院能夠提高層級，直接下轄一個犯罪被害人保護協會，此外，未來還會推動很多犯罪被害人協助的法案，希望行政院可以看見並關注。

(中時 )