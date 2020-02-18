家住台南市的21歲花姓女子2月4日透過小三通回到台灣，居家隔離到19日期滿，她卻在17日突然失聯，讓防疫人員遍尋不著，台南市民政局昨日傍晚公布姓名全民協尋並轉介警方尋人後，才順利將花女尋獲。台南市衛生局上午表示將對她重罰15萬外，市長黃偉哲更為此震怒，表示為尋找花女花費大量人力，不排除對她索賠尋人費用。

警方循線追查，發現花女在16日下午從住處搭計程車前往台南火車站，當晚搭車北上，還用新手機拍下車票傳上網，警方判斷她最後落腳新竹，17日晚間6時許輾轉聯絡上花女，花女還2次謊報落腳處讓警方撲空，第3次才乖乖到當地派出所等候帶回。

新竹警方通報消防隊前來協助，將花女轉送醫院，進行採驗，南市人員驅車北上，在11時左右到達，院方原本準備將花女送往隔離病房，經評估後因無異狀，各項指數均正常，在18日凌晨由南市人員帶回住處。

面對防疫人員詢問，花女對離家過程及去處一一交代，對於惹出這麼大的風波，情緒並沒有太大起伏，在回程車上因為太過疲累，一路睡回台南，若接下來的2天沒有狀況，她將可以解除居家防疫，但趴趴走無視禁令，得面臨重罰。

台南市長黃偉哲上午表示，為了尋找花女動員大量人力，市政府將不排除對她索賠相關尋人費用。

(中時電子報)