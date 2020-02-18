「鑽石公主號」郵輪因新冠肺炎成為「海上版武漢」，香港政府日前宣布派送包機撤回滯留郵輪的300多名港人。不過香港特首林鄭月娥今早向記者表示，包機能否如期成行仍有些不可控因素。她又指出，只有徵用火炭駿洋邨作檢疫中心是唯一的選擇，而駿洋邨每座可提供數百個單位，足以應付在鑽石公主號郵輪上的300多名港人進行檢疫。

林鄭月娥指出，經統計「鑽石公主號」郵輪上有352位香港居民，港府已聯絡到97％的人，但仍有約10人無法取得聯繫。她表示，港府安排的兩架包機預計在19日前往東京羽田機場，但仍存在不確定因素，包括日本當局是否能協助在明日前完成船上所有乘客的新冠病毒檢測、如何安排港人離船登岸，以及包機於羽田機場起降時間會否有更動。

林鄭月娥表示，21日將向立法會財委會提交「防疫抗疫基金」的發款申請，金額由原本250億元提升至接近280億元，金額細節將在財委會文件交代。

(中時 )