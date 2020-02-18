勞動部雲嘉南分署從前年發起的「送愛到府」公益捐贈活動頗受好評，今年持續第3年舉行，準備將百餘件職訓學員的手工木作家具製品，送給轄區內的社福單位。首批46件家具18日送抵台南市私立施恩教養院等3家社福單位，不少院生看到這份禮物都開心不已。

捐贈儀式由雲嘉南分署長劉邦棟代表捐贈，施恩教養院社工龔思玉代表受領。龔思玉說，非常感謝勞動部的愛心，這批禮物剛好可省去一筆開支，對單位來說幫助很大。今天首批46件家具製品，除施恩教養院外，還送到台灣愛延續協會與台南市私立惠山社會福利慈善事業基金會等社福團體。

劉邦棟表示，該分署「創意家具設計及製作」職訓班的學員成品，因採全榫接技巧製作，作工精細，每期成果都吸引不少目光，為讓這些家具成品發揮更大價值，前年就發起「送愛到府」公益捐贈活動，頗受好評，截至目前已累積捐贈家具326件給11家社福單位。

劉邦棟指出，今年分署也整理出百餘件學員利用胡桃木、山毛櫸與橡木製作的收納盒、置物櫃、桌椅與茶几等手作家具製品，準備送給轄區社福單位。職業訓練不只是專業技能的培養，若能與公益結合，不僅幫助需要幫助的人，也讓社會產生正能量，更使學員展現技能，從中獲得信心與成就感，相當有意義。

雲嘉南分署也開辦失業者職前訓練，包括電工、營建工程實務、TIG氬氣鎢極電銲、數位圖文傳播科技等11班，報名到4月6日止，歡迎有興趣的民眾參加，詳情可上台灣就業通網站(https：／／www.taiwanjobs.gov.tw)查詢與報名。

(中時 )