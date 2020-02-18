國內出現新冠肺炎死亡首例，抗SARS專家、前疾管局長蘇益仁指出可能造成社區感染，並建議整體防疫應提高到國安層級。國民黨主席候選人郝龍斌今天指出，若政府宣布疫情進入社區感染，中央防疫升級，他會建議國民黨暫緩黨主席補選，直到狀況解除再恢復補選。

郝龍斌說，在國內出現死亡首例，疑似社區感染，政府現在應重視社區感染的趨勢，作好萬全準備，畢竟「防疫優先，人命關天」，一旦真正進入社區感染，才不會造成全民恐慌。此外，全民也要投入防疫，確保全民健康，才是真正防疫、維護國家安全。

先前前主席洪秀柱主張暫停黨主席補選，曾表達「感謝柱姐菩薩心腸」的郝龍斌受訪說，若政府宣布疫情進入社區感染，中央防疫升級，已是國安問題，國民黨應暫緩黨主席選舉，否則全民防疫之際，國民黨還在搞政府，進行黨主席補選，這樣並不好，而且國民黨也應投入防疫，不適合一堆人集合投票，應等疫情狀況解除再恢復補選。

他強調，人命關天，防疫優先，若進入那種狀況，絕對不能政治考量，更要放下所有個人考量。

(中時 )