新冠肺炎衝擊觀光旅遊業，因心理恐慌，退票、退團與退房事件頻傳，並衍生各種消費糾紛，眼見商序大亂，中華民國旅行業品質保障協會與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會聲明呼籲政府正視市場亂象並強力介入，以維持消費者權益和旅行社生計，業者同時對振興產業作法提出建議，有效困並讓消費者重拾信心。

因應新冠肺炎疫情之紓困、復甦與振興方案』及取消衍生退費問題，中華民國旅行業品質保障協會與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會綜合整理入、出境及國旅業者意見與建議包括：

（一).解決旅行業者vs航空公司間已付訂金或全額機票款之問題／先前允諾會請航空公司針對三月份後的訂金提出協商辦法，但到目前為止，各航空公司除部份航空公司的部份大陸線團體到三月底可以退訂金外，其餘大部份的航空航線機位訂金都仍不可退或延轉日期，對此希望政府更強力介入及要求相關業者馬上提供退訂金或延轉訂金的方案。旅行業者希望如下：

1.已給付訂金團體，保留訂金，可以改期(期限由航空公司訂定，特殊假期票差可向業者收取)。

2.已開票團體，若取消分A.取消不走不改期，手續費合理收取明文訂定，公佈於社會大眾；B.取消改期出發，酌收改票手續費(期限由航空公司訂定，特殊假期票差可向業者收取)3.協調航空公司，放寬正班機退票及加包機定金延期等規定。

（二)針對紓困，旅行業品保協會與全聯會統整會員建議包括：

1.針對沒有裁員的旅遊業者，鼓勵及幫助他們渡過此一浩劫，給予無息貸款，建議：綜合至少一千萬、甲種至少五百萬、乙種至少二百萬台幣，無息貸款至少二年。

2.員工及雇主勞健保費，政府部份補助或公司負擔可延長繳費期限。

3.旅行社至少有半年沒生意，建議補貼辦公室租金(每家旅行社每月1萬元，半年6萬元)。

4.旅行社2019年間營業所得部份減免。

5.武漢肺炎期間發生入出境及國旅的退團、改期等損失費用，能扣抵半年內稅費。

6.承作大陸來台旅行社之保證金100萬，先退還8成，保留資格，日候視疫情結束陸團進來時再補繳保證金。

7.補貼員工薪資，依勞動部規定，業主如果採用無薪假，則仍需付給員工一定的基本薪水，但產業營運艱難，希望比照勞基法非自願離職概念，由政府補貼員工以最低薪資的六成，餘四成由業主負擔，計算每位員工補貼14280元(=23800*0.6)，如此可避免旅行社老闆選擇倒閉的可能。

旅遊業者對政府振興方案的建議則如后：

1.交通部觀光局擴大海外宣傳，吸引國外旅客來台旅遊。

2.推出國旅補貼發行消費券，每人1,000元，限用於旅行社兌換。強制用於旅行社兌換，乃是因為旅行社是觀光產業火車頭，當旅客到旅行社換旅遊產品時，自然，旅行社就會去訂飯店／訂遊覽車／訂餐／訂其他相關遊程內容，這是有擴散效益的，可全面的回饋到各觀光產業上。

3.國旅復甦及振興方案： 建議從2020年4月1日起至2020年10月31日前，比照去年擴大秋冬國民旅遊獎助計劃辦理(含一日遊)。

4.針對第三季、第四季來台國際觀光旅客紓困(一般觀光客)500/人。另獎勵旅遊住宿及餐食原400元/人，更改為600元/人。觀宏入台名單應重新檢視、注重並積極推廣台灣路線，組團社由現有之家數提升30%家數。

5.入境包機補助由原來8,000美金，提高為15,000美金，且原申請人須為包機公司，建議改為旅行社包機。6.出境補助每位旅客台幣1000元旅費。7.入境旅行社補助的部分，不應區分綜合旅行社(300萬)和甲種旅行社(50 萬)，建議將甲種旅行社的補助額度調至相同補助。旅行業停止出入團之補助，入境旅行社紓困300 萬元。

旅遊業者的其他建議包括：

1.大陸人士來台的簽證費退費問題，暨已強制陸客不得來台，那先前收取的簽證費應該退回給旅行社。

2.陸客來台逾期未歸罰款現已由原先的10萬/人改為5萬/人，故相關大陸來台保證金，亦應可隨之由原先的100萬，調降為50萬；調降後讓業者可領回溢繳額。

3.沒定及退票手續費航空公司能有收據，消彌消費者與業者的對立

4.請協助要求航空公司，已申請核可之機票退票款，需於送件後一個月內退給旅行業者。

5.交通部及觀光局出面糾正台灣亂媒不實的報導，相關退團取消費用的收取，皆依觀光局法規進行，有正確的訊息才能減少消費者的誤解。

6.因疫情影響，建請交通部協助要求防疫指揮單位，不要再發佈未經科學舉證的飛行疑慮，並請協助說明及解除民眾對搭機的疑慮，讓非疫區的旅遊可以盡快回復信心。

7.政府設計識別標誌，提供出境旅客，讓國外辨識台灣旅客非大陸旅客

8.國人出團到義、菲、越等國，因當地禁令臨時卡關者，每團最高補助5萬元，此項補助是否有包括自由行散客? 建議觀光局應了解不同的旅行樣態，讓販售自由行程的旅行社也可以含括在內。

9.旅行社因防疫取消入境觀光團-如遊學團、郵輪岸上行程等，是否散客團客皆一視同仁，建議應明訂補助內容。

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