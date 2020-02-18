Rakuten Monkeys美女啦啦隊強攻！今（18）日宣布旗下專屬Rakuten Girls2020第二位新成員宣琳加入，預計在春訓期間即可亮相，而3月14日開幕戰將是時尚有個性的美人兒宣琳的首秀。

宣琳身高158公分、體重43公斤，金牛座，在台灣藝能界發跡後，一直是時尚彩妝節目寵兒，舞蹈經驗豐富是她最大的特色，平面模特兒的工作以與精通日語使得宣琳近年參加不少戲劇與赴日工作。

曾有啦啦隊的經驗的宣琳在職棒舞台上的表演，讓宣琳不能忘情，2020年宣琳將扮演好啦啦隊角色，融入Rakuten Girls把歡樂帶給球迷。

對於能夠參與Rakuten Girls，宣琳?：「我最大的興趣就是跳舞、喜歡表演，我會戰戰競競準備每一次的演出，拿出自己的態度與10號隊友一起為桃猿加油，希望球迷多多支持！」

Rakuten Girls將在2月27日開始春訓，3月14日中職開幕戰全體Rakuten Girls出席，在全猿主場首度亮相。

(中時 )