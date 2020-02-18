十大性感女星排行榜。（圖／讀者提供）

「紅姑」鍾楚紅日前過60歲生日，無修圖美照曝光，可見年輕時就被稱為大美人的紅姑隨著年齡增長，雖出現幾條皺紋，氣質與美貌依舊勝過常人。而近日有網友挖出過去的「十大性感女星榜」，鍾楚紅便以性感朱唇勇奪第一名，狂勝「永遠的小倩」王祖賢、「國寶美女」林青霞，連利智的招牌美胸都僅排第十名。

鍾楚紅今昔對比依舊凍齡美麗。（圖／中時資料照片；翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

第一名

鍾楚紅和林青霞、張曼玉、梅艷芳在80年代並稱為「霞玉芳紅」，是香港四大夢中情人，更有「香港瑪麗蓮夢露」封號，但她1991年和老公朱家鼎結婚後就淡出影壇，近年才透過微博和粉絲分享近況。談到保養祕訣她除了表示不愛醫美，也透露自己每天早上運動、多吃蔬菜，她特別喜歡抗氧化功能高的綠茶，中午喝更提神。

陸小芬。（圖／中時資料照片）

第二名

陸小芬當年演出《上海社會檔案》走紅，片中裸露上身的畫面引發社會轟動，也奠定性感女星地位，2005年她和議員陳俊源結婚，之後淡出演藝圈，改開設芳療工作室。2年前網上突然瞎傳陸小芬是網紅陳沂的母親，陳沂則澄清生母是陳雪芬，和陳俊源離婚後就轉居澳洲生活，斥：「要罵我無所謂，只是情報要正確，我媽不是陸小芬。」

鄭裕玲近年常陷整形疑雲。（圖／中時資料照片）

第三名

62歲鄭裕玲是香港史上首位集視后、影后於一身的女星，她曾和甘國亮、呂方交往，尤其是後者，兩人談了姊弟戀16年，2008年閃電宣布分手，並強調和平分開。而過去外型亮麗的鄭裕玲，近年常陷整形風波，有消息指她曾做果酸換膚與微整形，近年來又因爆瘦，容貌和早年不太相同。

張曼玉近年轉換跑道力拚歌手夢。（圖／中時資料照片）

第四名

張曼玉當年曾以可愛的兔牙榮登十大性感女人排行第四，但後來傳出她去矯正牙齒，磨平了招牌兔牙，一整牙後星路大開，接連演出《阮玲玉》、《甜蜜蜜》等，成為知名國際影后。2013年張曼玉受訪，坦言決定息影是為了做自己，「我現在才開始做人，不是做演員，而是演好張曼玉」，後來她大膽宣布轉換跑道，現身音樂節開嗓高唱，卻因聲音沙啞遭受批評，但張曼玉越挫越勇，強調不會放棄歌手夢，更有意出EP。

張艾嘉去年出席影展大秀好身材。（圖／達志影像；中時資料照片）

第五名

才女張艾嘉早年16歲就出道，影視歌三棲的她不只是演員，還是主持人及歌手，後來她開始執導電影，以《少女小漁》、《心動》等嶄露頭角，又在1981年以《我的爺爺》得到金馬影后殊榮。過去她曾和羅大佑等人傳交往，1991年和王靖雄奉子成婚，保養得宜的她去年和以超深V辣裝出席威尼斯影展，露出東西半球，令人驚豔不已。

(中時電子報)