2月6日實施口罩實名制購買後，各地皆出現一罩難求的現象，許多人甚至得提早2、3個小時到場排隊才領得到的口罩，不過近日排隊人潮逐漸減少；新北市土城、林口等市區藥局皆指出，這幾天排隊人數都少於100個口罩發放名額，等於民眾不用排隊，待口罩開賣後再到店裡皆可買到口罩，搶購風潮似有消退跡象。

口罩實名制2月6日推出，規定每人限購2片口罩，頭幾日各大藥局幾乎都出現大排長龍現象，更有人等了1、2個小時還買不到口罩；但近日包括新北土城、林口等市區藥局都出現買氣下滑的情形。

土城藥局業者指出，口罩實名制前幾日，排隊人數都超過發放名額，許多人領不到，抱怨頻頻，令他們相當困擾；但近日人潮越來越少，像昨日下午3時開賣，僅有40人排隊，遠遠少於限定的100個名額，等於不用排隊也可購得，成人口罩直至4時許才全數售罄。

民眾張小姐興奮地說，她下午4時至藥局買藥時，隨口一問，沒想到口罩竟然還有剩，也是口罩實名制以來首次購得，直呼「自己真的很幸運」。

業者表示，近日瘋搶口罩現象確有趨緩情況，有時開賣後1、2個小時口罩都還有剩，不過16日晚間台灣出現首例死亡病例，不確定民眾是否會因恐慌，讓搶購熱潮重新燃起，他們也希望中央能盡速增加口罩產能，穩定民心。

(中時 )