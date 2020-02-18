后里馬場「鎮場之寶」駿馬花燈紮燈技巧出神入化，骨骼肌理展現栩栩如生的動作表情，讓民眾驚嘆連連。。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會參觀人潮絡繹不絕，后里馬場「鎮場之寶」駿馬花燈紮燈技巧出神入化，骨骼肌理展現栩栩如生的動作表情，讓眾驚嘆連連；台中市政府觀光旅遊局長林筱淇說，駿馬花燈邀請國寶級花燈藝術家林健兒老師精心製作，他投入花燈製作30餘年是台灣燈會傳奇人物。

林筱淇指出，燈會在動物狂歡嘉年華燈區內設置駿馬花燈，以世界上最大的馬及世界最小的馬為概念，結合后里馬場最著名的特色「馬」；在林健兒老師精湛手工製作下，駿馬花燈驚艷全場；從骨骼肌理、花燈布收邊縫線，眼睛上立體睫毛等，展現活靈活現的姿態與面部表情，道盡傳統花燈工藝之美。

林篠琪說，林健兒投入花燈製作30多年，畢業於師大美術系，原本在學校授課，43歲那年代表學校參加台北市花燈車遊行比賽，從此踏上花燈工藝之路；他一路走來堅持花燈製作各種細節，講求細緻工藝的日本也曾多次邀請他參加長崎燈會展覽，寫實的人物和動物花燈是他最拿手絕活。

觀旅局強調，2020台灣燈會主展區展期自2／8至2／23，為期16天，無論白天或晚上都將帶來視覺驚奇；期望於展示中融入工藝美學，創造一場別開生面的燈會，歡迎大家一起前來賞燈。

(中時 )