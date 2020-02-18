立法院將在21日開議，行政院長蘇貞昌將進行施政報告，並針對新冠肺炎防疫提出報告及備詢。對於行政院提出紓困特別條例草案，國民黨立法院黨團感謝政院採納意見，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今接受電台專訪表示，在野黨搶功勞很正常，呼籲在野黨要做有意義的疫情詢答。至於口罩之亂，鄭運鵬重申，身體健康的人不必戴口罩，蔡英文總統及蘇貞昌院長都沒戴口罩，不過，鄭運鵬透露，確實有私下被要求要做示範不用戴口罩。

新冠肺炎疫情升高，民眾搶購口罩造成短缺，下周即將開學，即便實名制放寬兒童口罩7天供應4片，不過多數家長仍認為數量不夠。對此，鄭運鵬表示，口罩短缺主要是民眾恐慌性採購，因為台灣人很喜歡囤東西，按照目前台灣防疫情況，只要照正確的防疫政策跟觀念，學生上課戴口罩不僅沒必要，口罩消耗量也會很大。

先前傳出立法院發放2000個口罩給立委，鄭運鵬坦言，2周前確實有許多民眾向他要口罩，實際上不要說2000個，他連1個都沒有，配合政府宣導健康的不需要戴口罩，不僅蔡英文及蘇貞昌也都沒戴口罩，他們私下也被要求要做示範。

面對開議後蘇貞昌施政報告及總質詢，鄭運鵬說，疫情當前，相信蘇貞昌帶領的行政團隊可以穩定軍心；至於在野黨在監督防疫議題上，鄭運鵬認為，在野黨質詢要很小心，避免陷入不專業及民粹的陷阱。

為讓官員專心防疫，鄭運鵬透露，周四黨團會議他會建議成員總質詢時間減半，每人縮減為15分鐘，讓執政團隊可以專心防疫，不用一邊要防疫，同時還要在立院從早坐到晚備詢。

(中時 )