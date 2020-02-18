新冠肺炎疫情延燒，中部接連發生兩起家庭群聚案例、共6人確診感染，成為「肺炎重災區」，面對是否如期開學，或延至3月2日等228連假結束後，再讓中小學孩子們回到學校？彰化縣長王惠美上午在疫病說明記者會上強調，配合中央統一規範，已盤點全縣藥局庫存，目前還有4萬個兒童口罩，會公布存量狀況後全數釋出，呼籲家長若認為有必要可在開學前夕前往購買，毋須恐慌。

對於中部已有6例確診感染案例，王惠美強調，彰化縣疫情都在追蹤掌控之中，彰化縣全力配合中央防疫、統一控管，若中央認為必須如期開學就同步開學，不會延期影響孩子們的受教權。

王惠美說，面對孩子即將開學，新的規定孩子可以到藥局買4個口罩，目前已清查盤點全縣藥局，仍有4萬多個兒童口罩庫存，後續會再將存量公布並釋出，呼籲家長若覺得有必要可前往採購，比較安心。

王惠美提醒，若民眾工作職場環境是容易有比較「長時間」近距離的接觸，記得戴口罩保護自己的安全，特別謝謝縣內幾所醫院落實感控有效阻絕感染，不實假訊息警方也將嚴查、安定民心。

衛生局長葉彥伯強調，每日都會派員訪視個案監控症狀，若有疑似症狀就採檢，中央現在也把採檢的規定放寬，彰化縣現在有彰基彰化醫院兩個合格檢驗室，可立即採檢，並在8小時得知檢驗結果，有疑慮即可快速掌握管控。

葉彥伯說，防疫最重要的就是要配合，自主管理、居家隔離中，都不會有傳播風險；現在是隔離跟管理依規定都是兩周、14天時間，九成以上早已超過14天危險期，雖沒有出現症狀，但防疫期為求謹慎仍要求重新居家隔離14天，未來還有12天，持續監控，出現症狀的人就採檢，沒症狀者，隔離期滿就跟健康者一樣正常作息。

(中時 )