新冠肺炎在各省市引起恐慌，部分地方政府採取極端甚至違法的方式來限制民眾活動。中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」18日刊登文章，列舉湖北孝感、江西豐城等多地的事例，批評有地方官員缺乏法治思維，不懂得應對疫情及尊重他人，若這種行為被放大，會連累整個政府背黑鍋，特殊時期要用特殊政策，但法治仍然是底線。

文章提到，湖北孝感市一家三口日前在家中正打麻將，幾名戴著紅袖章的防疫人員徑直進屋，拿起麻將就摔。兒子含怒反擊，結果被人制服，連續打了三巴掌；江西豐城一名教師在空曠無人的屋苑跑步沒戴口罩，被強制隔離14天，還被上司處分；武漢發通知徵用部分學校的宿舍，有學校在騰空宿舍時，將學生的物品粗暴扔落樓下，形同處理垃圾。

上述幾件事有共同的特點，就是以疫情防控需要為由、打著「為大家好」的旗號，任意踐踏他人權益，甚至可以說是野蠻操作、粗暴執法。疫情打亂了大家的生活，但並無取消大家的生活，不過是換種方式而已。醫院不夠要徵用學生宿舍，但不代表學生的東西就要像垃圾一樣被對待；不分場合看見不戴口罩就處罰，這種操作亦太過愚蠢。

依法防疫最重要的是明確各級防疫主體的權力邊界，應承擔何種責任與義務，而且是法無授權不可為。對於鄉鎮政府和街道辦事處組織的防疫人員，因為直接面對社區居民，更應該明確他們能做甚麼、不能做甚麼，簡單來說即是不能任性妄為。否則這類事例會在輿論中被放大，造成極為惡劣的影響，甚至連累整個政府一同背黑鍋。

(中時 )