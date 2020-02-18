由於2名台灣人尚未完成檢疫，我國針對鑽石公主號的撤僑包機將延後2-3天。

據中央社報導，我國原訂19日派出包機，前往日本接回滯留在橫濱港鑽石公主號上的台灣籍乘客，不過駐日代表處今（18）日上午發布訊息指出，由於尚有2名台灣人未完成篩檢，包機將延後2至3天。

駐日副代表蔡明耀今日發給鑽石公主號台籍旅客的訊息指出，政府已經向日本交涉，希望能早日接回國民，「無奈受諸多現實影響而阻礙了大家早日歸鄉路」，他 說，政府配合日本的防疫措施，以確保大家及更多人的健康安全，「但目前仍有2位國人尚未完成篩檢，因此原訂19日的包機不得不延後2至3天。一旦確定日期即通知大家準備。」

先前消息指出，我政府派遣的華航包機原預定於19日傍晚5時抵達東京羽田機場，並且於當天晚間7時起飛，而我駐日代表處人員明日上午將協助處理台籍旅客下船事宜，因為日本厚生勞動省希望21名台籍旅客下船前，先完成最後的檢疫手續。

駐日代表處先前訂正郵輪上台籍乘客人數，一共有22名台籍旅客，外加2名台籍員工，目前台灣籍乘客中一共有3人確診罹患新冠肺炎，包括最早確診的1名60多歲女性，以及另外1位咳血的8旬老翁及他的兒子，他們均已下船送醫治療。

(中時電子報)