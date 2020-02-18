臺北區監理所擔心新冠肺炎持續蔓延，下令所有客運業者皆須做好防疫準備，包括車輛、場站定時清潔消毒，每日測量駕駛員、服務人員體溫，並要求配戴口罩，同時於客運場站、車廂內用跑馬燈、廣播提醒民眾注意個人衛生行為。臺北區監理所表示，預期2月底連假會有返鄉潮，監理所會用最嚴謹的態度，面對此波疫情。

新冠肺炎疫情持續擴大，許多民眾乾脆待在家中，減少出門次數，也不敢搭乘大眾運輸工具，客運業者首當其衝，近來搭乘人次減少約2、3成。

臺北區監理所為讓民眾安心，主動加強防疫措施，現已要求全台客運業者增加消毒頻率，除平常客運發車前、收班後會進行車輛清潔消毒外，每營運8小時也要再進行消毒一次。

臺北區監理所表示，他們一定會將防疫做到滴水不漏，請民眾切勿憂心，同時也提醒旅客若有感冒或身體不適，一定要配戴口罩、勤洗手，做好個人衛生防護。

臺北區監理所指出，為提升旅客出遊意願，他們將在2月27日至3月1日連假提出優惠方案，以平均85折的優惠來服務旅客，全國共計有14家業者、90條國道客運路線參與；另只要民眾在全台39條「台灣好行」路線使用電子票證，還可享有享用5折優惠。

臺北區監理所提出多項防疫及優惠措施，期盼吸引旅客回流，讓民眾安心搭乘大眾運輸交通工具。

(中時 )