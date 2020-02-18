十大性感女星排行榜。（圖／讀者提供）

日前過60歲生日的鍾楚紅曬出美照，讓不少人稱羨她的凍齡外貌，也引發不少人對過去性感美女的討論，近日有網友出土一本30年前生活雜誌的內容，當時該媒體排出了前十大女星排行榜，除了如今越老越美的鍾楚紅外，李連杰辣妻利智、張曼玉、林青霞等都榜上有名。

夏文汐以性感美腿被列入十大性感美女。（圖／取自《on.cc東網》；中時資料照片）

夏文汐2年前在電視劇談母子戀。（圖／取自《on.cc東網》）

第六名

夏文汐當年與張國榮合作《烈火青春》，並以此入圍香港金像獎最佳新演員，1984年她和萬梓良拍攝《唐朝豪放女》轟動一時，被稱為香港第一代霸氣烈女，30多年她嫁給黃冠博並到美國定居，2002年受張艾嘉邀演客串《想飛》，2017年、2018年她逐步回歸電視圈演出《瑪嘉烈與大衛系列 前度》，還在《逆緣》中大談母子戀。

恬妞過去臉上有招牌性感美痣。（圖／中時資料照片）

第七名

62歲恬妞出道超過50年，她過去曾有兩段婚姻，與葉聰豪1986年離婚，育有一女，1992年和萬梓良轟動再婚，不僅請來邵逸夫主持婚禮，還罕見做了現場直播，但兩人因個性不合4年後婚姻就畫下句點。她曾因臉上性感的痣被封為東方瑪麗蓮夢露，但和萬梓良離婚後，臉上的痣也消失，有一說是去「痣」等同去「梓」，她則否認，表示只是自己覺得像媒婆痣好難看，「你想我的臉就這麼大，在鏡頭上一拉特寫，這痣就佔了我臉的三分之二，多嚇人」。

王祖賢4年前因父喪久違在媒體前現身（左圖）。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供；中時資料照片）

第八名

「永遠的小倩」王祖賢早年和齊秦分分合合，戀情轟動大街小巷，後來她與富商林建岳交往，卻遭對方父母反對，戀情無疾而終。近年來王祖賢轉往加拿大定居，幾年前回台灣，還曾被網友疑似在捷運上捕獲，2016年她因父親王耀煌過世久違出現在螢光幕前，當時她雙手合十，強調無意回到演藝圈，也說感情方面此生已了，並以凍齡外貌回擊崩壞顏值的傳聞。

林青霞去年傳婚變，但已被她否認。（圖／中時資料照片）

第九名

「國寶美女」林青霞1994年和富商邢李㷧結婚，育有兩女，去年周刊報導兩人低調離婚，還曝林青霞拿了80億贍養費，之後又傳出林青霞和舊愛秦漢復合，令粉絲十分驚訝。對此，林青霞笑笑否認，指自己家庭幸福美滿，復合傳聞更是離譜到不行，2015年她曾短暫復出參加《偶像來了》，近年常遊山玩水，被民眾野生捕獲，生活愜意。

利智多年前突然引退，2016年港媒拍到她在路邊等車（右圖）。（圖／中時資料照片；取自《on.cc東網》）

李連杰女兒分享利智近照。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

第十名

身材火辣、擁有36F上圍的利智1986年回香港參加亞洲小姐選拔出道，被倪匡稱贊是「五十年難得一見的美女，1992年她閃電宣布引退，7年後嫁給武功皇帝李連杰，並陸續生下兩女，李連杰近年來常被民眾直擊到佛寺參拜，利智也默默現身，去年11月李連杰小女兒Jetta在IG分享利智近照，可見她素顏、穿著黑裙，氣質與皮膚依舊保養得當。

(中時電子報)