同濟會五倫會社團18日於台中市北區學士路中正公園辦捐血送口罩活動；1名清潔公司老闆張茗富（圖左）帶員工前往捐血。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

同濟會五倫會準備1千張新光影城電影票、7000片庫存口罩贈予給捐血人。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

為提高民眾捐血意願，同濟會五倫會社團18日於台中市北區學士路中正公園辦捐血送口罩活動；1名清潔公司老闆張茗富帶著員工前往捐血，張表示，新冠肺炎還未歇、人人自危，捐血500cc就送15片、250cc送5片口罩，員工搶著捐血又有口罩，且能做公益，一舉兩得。

居家美清潔公司老闆張茗富說，實名制口罩配給1個人7天2片口罩，對健康人來說是不需要，但對特殊族群卻是太少，他的公司員工約600人，服務據點有醫院、圖書館、大樓、居家到府等清潔，員工每天接觸各式各樣客人，戴口罩必須的，因汗水、被水濺濕，更換口罩1天使用2片。

張茗富指出，清潔公司成立7年，分布北、中、南3個據點，聘用受暴婦女、單親、高齡、身心障礙者等弱勢族群為員工，每次進出醫療院所做清潔工作，都被要求要戴口罩才能進入，沒口罩根本不行，但買口罩大排長龍，還不一定買得到，他當場捐血500cc，獲得的口罩都給員工使用。

同濟會五倫會長蕭行凱表示，2月29及3月25日有捐血活動，這次在同濟會會友的大力支持下，總共準備1千張新光影城電影票、7000片庫存口罩贈予給捐血人，只要捐血500cc就送15片、250cc送5片口罩，還有電影票，呼籲大家挽袖捐熱血。

(中時 )