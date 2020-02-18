受新冠狀病毒影響，郵輪鑽石公主號上的旅客已在日本滯留已久，近日14天的隔離期已經結束，各國政府開始派送撤僑班機，要讓國人返家，而台灣也不例外，但今日卻傳出撤僑班機恐將延後。

據中央社報導，駐日代表處今天上午發訊息給鑽石公主號遊輪上的台灣乘客，原訂於19日出發前往日本的包機，因台灣乘客中仍有2人尚未完成篩檢，因此原訂19日的包機延後2至3天。

(中時電子報)