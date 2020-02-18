鑽石公主號上2台人未完成篩檢 包機將延後2至3天 13:392020/02/18 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號郵輪。（美聯社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠狀病毒影響，郵輪鑽石公主號上的旅客已在日本滯留已久，近日14天的隔離期已經結束，各國政府開始派送撤僑班機，要讓國人返家，而台灣也不例外，但今日卻傳出撤僑班機恐將延後。 據中央社報導，駐日代表處今天上午發訊息給鑽石公主號遊輪上的台灣乘客，原訂於19日出發前往日本的包機，因台灣乘客中仍有2人尚未完成篩檢，因此原訂19日的包機延後2至3天。 (中時電子報) #鑽石公主號 #包機 #延後 #台灣 #篩檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 木馬屠城說盡顯人性醜陋 04:092020/02/14 論壇廣場 鑽石公主號成毒船 486先生：我出200萬接回國人 11:572020/02/14 娛樂 鑽石公主號病毒潛伏期已過 北北基解除新冠肺炎警報 14:422020/02/14 社會 鑽石公主號受困日本 香港擬包機接回未感染港人 16:242020/02/14 兩岸 鑽石公主號確診人數狂飆 外交部：已表明想接回國人 16:382020/02/14 生活 另類愛之船 鑽石公主號乘客情人節苦中作樂 19:392020/02/14 國際 謝長廷鼓勵鑽石公主號隔離國人健康地撐下去 18:092020/02/14 國際 單日第8例確診 日男曾助鑽石公主號患者送醫 23:162020/02/14 國際 鑽石公主號自主管理期滿 台北101員工、旅客皆正常 23:322020/02/14 消費 《國際社會》華爾街日報：美國將接回鑽石公主號上的僑民 12:332020/02/15 財經 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 罷韓連署超過「這高標」 親韓人士勸韓國瑜自行請辭 - 政治 罷韓會不會成功？黃暐瀚爆「天險」 - 政治 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 - 政治 「罷韓」議員參加這活動 韓粉決定倒戈？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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