伊林名模陳詠芯、型男演員吳珝陽，日前赴紐約時裝周，為品牌oqLiq2020秋冬男裝走秀，陳詠芯是唯一女模，氣勢不輸人，有趣的是，在後台還被當地媒體誤認為美籍台裔女星吳恬敏。型男演員吳珝陽，詮釋兩套男裝，他因為另有行程，必須在秀後直奔機場，趕凌晨12點的飛機，驚險快閃走秀。伊林社群創作者鄭雅勻及俄羅斯美女藝人安妮也在紐約時裝周看秀。

陳詠芯這次與學長吳珝陽同赴紐約，兩人互利共生，她英文流利，現場當翻譯機，吳珝陽是建築系研究所畢業，在紐約互相cover，她說：「他很會解說經過的建築，也很會拍照，就像導遊，我是翻譯，我就帶他出去玩！這幾天相處下來，非常適合當旅伴，溝通都很合。」吳珝陽則笑稱這趟紐約時裝周走秀，是「朝聖」之旅，以前讀書的時候研究很多紐約的博物館和建築，真的親身看到超興奮。兩人趁工作空檔在紐約街頭遊覽、街拍，足跡踏遍布魯克林大橋、中央公園、教堂等地。

當天只有3度，吳珝陽（左）和陳詠芯在布魯克林大橋上拍照。（oqLiq提供）

這趟紐約時裝周也發生有趣插曲，陳詠芯在後台被外國媒體誤認為電影《瘋狂亞洲富豪》、影集《菜鳥新移民》裡的美籍台裔女星吳恬敏，這已經不是陳詠芯第一次被說她像吳恬敏，外媒說她是年輕版，「我自己覺得神韻跟笑起來有點像，之前在《亞洲超級名模生死鬥》、IG粉絲、新加坡當地廠商都說過。」

吳珝陽因為另有行程，秀一結束就要直奔機場，這驚險的過程讓他緊張到爆，「晚上21點秀開始，我凌晨12點的飛機，時間很緊繃，一結束我就要拿行李衝機場，我行前已查詢從秀場到機場的路，很擔心迷路，結果秀還延遲，幸好最後搭上計程車趕到登機，超驚險。」這趟紐約時裝周之旅，吳珝陽坦言沒有吃什麼美式食物，「每餐吃起來都覺得很有負擔，所以吃不多；我平常就會健身，在紐約的時候就是在房間做一些徒手訓練。」

鄭雅勻、安妮穿周裕穎服裝看該品牌秀。（伊林娛樂提供）

陳詠芯第一次走國際伸展台，希望自己以最好的狀態走秀，出發前3周就開始間歇性斷食調整狀態，上台前心情亢奮大於緊張，舞台總監拍著她的肩，她才驚覺自己在發抖，但她一踏上伸展台，緊張感立刻消失，完全享受舞台，她說，「我是唯一的女生，氣勢不能輸給男模，他們都很高大，走一步就是我的1.5步！謝幕的時候我必須跨比較大步、加快走路速度，才能跟上男模，下台的時候還有點喘，真的很難忘。」

而社群創作者鄭雅勻也看了oqLiq的秀，也與正在紐約旅遊的俄羅斯美女藝人安妮，一同看紐約時裝周JUST IN XX 周裕穎秀；鄭雅勻一下飛機，就被紐約的「冷」嚇到，皮膚乾到出狀況，泛紅、冒痘、粉刺，慘到她不敢照鏡子。雖然膚況因為天氣變差，還有時差，鄭雅勻的心情還是非常興奮。

(中時 )