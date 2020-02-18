半導體最佳分析師--瑞銀亞太區半導體產業分析師呂家璈認為，過去半導體並不會分散供應鏈，主要是風險高、並且沒有濟效益，但受到中美貿易戰的壓力，被迫需要分散，不管是中國或美國都需要進行分散供應鏈，尤其是基於安全考量，AI、監控、數據中心對於安全要求更高，此一趨勢也勢在必行。

呂家璈表示，台灣晶圓代工在中國生產比例不高，僅在中國有數座工廠。如果美國進一步針對華為等中國廠商限縮技術門檻，一旦成真，未來台灣晶圓代工可能無法出貨給中國，因為不能採用美國相關設備。

受到新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈也受到劇烈衝擊，瑞銀亞太區半導體產業分析師呂家璈Bill Lu今天（周二）針對「新冠病毒疫情對全球半導體市場的影響」舉行媒體電話會議。

針對美國準備進一步針對華為等中國廠商限縮技術門檻，呂家璈分析，美中各自發展，就產業來看，中國積極進行本土化，美國PA與手機晶片相關可能被取代，但半導體設備、晶圓代工很難被取代，記憶體、DRAM要被取代也有難度，至於中國的Flash相對發展得較好。

(時報資訊)