全家便利商店(5903)宣布導入韓國特色冷凍美食，主打有白飯小偷之稱的「江原道雪蟹蟹膏」，另外還有起司熱狗、蔬菜炒粉、辣炒年糕，讓消費者在家也能品嘗到韓國道地美味。
繼販售「Beyond Meat未來漢堡排」後，再度看準植物肉商機，率便利商店之先，開發自有鮮食商品，創新推出「植物肉起司堡」、「植物肉蕃茄義大利麵」，以植物性蛋白製造和環境保護為主要訴求，除了品嚐美味外，同時達到友善地球。
因應近期防疫意識高漲，掀起一波居家飲食熱潮，全家便利商店因應宅經濟趨勢，全新導入韓國特色冷凍美食，讓想要品嘗異國美味卻不想出遠門的消費者，在巷口便利商店就可以輕鬆購買、簡單覆熱、即時享用韓國道地料理。
近期「宅」商機當道，不少消費者傾向在家料理或外帶美食，因此能簡單覆熱的即食冷凍品，受到消費者喜愛，全家便利商店為提供消費者更多元的選擇，特別導入韓國特色冷凍美食，主打有白飯小偷之稱的「江原道雪蟹蟹膏」，另外還有起司熱狗、蔬菜炒粉、辣炒年糕，讓消費者在家也能品嘗到韓國道地美味。
(時報資訊)
#全家便利商店 #韓國 #Beyond Meat
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