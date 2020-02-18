台中市43歲蔡姓男子，因不喜歡鄰居卓姓女子所飼養的樂」、「仔仔」2隻愛犬，涉嫌在去年8月間將農藥摻入不明物品毒死兩隻狗。卓女發現愛犬喪命，調閱監視畫面發現蔡男涉案而報警，蔡男到案否認，辯稱只餵食吳郭魚。台中地檢署偵辦後將蔡男依違反《動保法》起訴。

起訴書指出，蔡男不喜歡鄰居卓女所飼養的米克斯狗「可樂」及臘腸狗「仔仔」，涉嫌在2019年8月間以農藥摻入不明物，放進水瓢餵狗，兩犬當晚先後毒發喪命。

卓女發現愛犬無故暴斃，調閱監視畫面了解，竟發現蔡男疑似毒狗，向警方報案，經警方會同台中市動保處人員前往調查，並帶回犬隻屍體進行解剖、化驗，發現胃部檢驗出高濃度農藥，死因為有機磷中毒引發肺水種、腦出血死亡。

蔡男否認涉案，他辯稱只是拿「吳郭魚」給狗吃，並拿出藍色水瓢交給警方扣案，案經動保處函送偵辦。檢方發現在監視器畫面中，蔡男餵狗的水瓢是白色，與蔡男陳述不符，認定他所說是卸責之詞，依違反《動保法》起訴。

(中時 )