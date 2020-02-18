時代力量立院黨團總召邱顯智今日表示，關於林宅血案，國安局當年竟把嫌犯從林宅撥打出的關鍵電話的監聽錄音帶沖銷，希望行政院長蘇貞昌能下令清查相關單位，把過去沒交的檔案交出來。

蘇貞昌今日偕同行政院副院長陳其邁、祕書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka及民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱等人，一起至立法院時代力量黨團辦公室拜會時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭。

邱顯智說，過去台灣所發生天災，比方說921地震、88風災等，政府都編列很多預算因應，但事後卻多有執行不力的狀況，甚至還被監察院指摘，希望行政院這次編列預算時可以更加謹慎。

邱顯智指出，昨天促轉會公布林宅血案調查報告，並指出1980年3月10日，國安局就沖銷了嫌犯從林宅家中撥打出的關鍵電話。而目前調查重點也提到當時林宅受到國家監控。

邱顯智表示，林宅血案雖已經過6波調查，但希望蘇貞昌清查當年相關單位，有沒有還沒交出的檔案。除了林宅血案，還包括陳文成案等類似遭當年威權政府迫害的案子，現在應該要還當事人、家屬及全體國人一個交代。

邱顯智指出，促轉會的任務到今年5月，若無延長就要解散。但根據促轉條例規定，這部分其實是屬於行政院長職權，希望蘇貞昌同意延長促轉會運作，繼續調查過去威權時代下的政治案件。

邱顯智另表示，現在許多年輕世代被房價壓得喘不過氣來。而時力推動實價登錄2.0，目的是希望讓年輕人可以舒緩居住壓力問題。蘇貞昌早年曾擔任律師，那個年代律師要買房恐怕不是太困難，但現在的律師要買房恐怕也不輕鬆。

邱顯智說，未來推動不動產交易透明化，是讓年輕人買得起房子的第一步。而過去政院也曾提出的政院版的實價登錄2.0草案，希望新會期時力的版本提出後，政院也能提出對案。

邱顯智指出，桃園大潭電廠為了擴充發電機組而要加蓋天然氣接收站，但一旦蓋下去，當地近海的藻礁生態都會受到影響。希望行政院可以站在當地民眾的角度多做思考。

陳椒華表示，過去在學界教了30年的微生物、細菌、病毒學等，從未碰到像新冠肺炎這種沒有症狀，卻有如此高傳染性的狀況。希望政院未來宣導戴口罩的時機能講得更清楚，讓民眾有所依循。

(中時 )