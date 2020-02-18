年後，正是年終獎金規劃配置需求之際，因為疫情，間接促成非面對面金融科技服務需求量。免臨櫃線上開戶讓民眾即使宅在家也能輕鬆線上完成開戶進行投資理財或其他金融服務。

據金管會2月6日公布數據，廣受年輕人喜愛的數位銀行，2019年締造338.4萬戶線上開戶紀錄，增幅高達124％。不僅數位銀行線上開戶大爆發，年後，證券商免臨櫃線上開戶數也在此刻逆勢成長。

事實上，免臨櫃線上開戶金融服務，得以在此刻提供宅在家也能享有便利的金融科技創新服務，正是金管會自2015年起因應金融科技發展逐步放寬政策，鼓勵金融創新服務的成果。

對此，臺灣網路認證公司（以下簡稱臺網公司）的TWID身分識別中心正是提供銀行、證券商及保險等金融產業，免臨櫃線上開戶所需身分識別服務及電子文件簽署服務，幫助銀行、證券等金融業在網路上對新客戶進行KYC以及下單時交易確認服務的業者。

臺網公司表示，TWID身分識別中心是因金管會公布「金融產業發展政策白皮書」後所催生而出，具備多元化身分認證、信物管理、電子文件簽署以及資料彙整與轉遞全方位網路身分識別服務。

目前採用TWID身分識別中心服務進行免臨櫃線上開戶的富邦證券及第一金證券，在年後都呈現明顯成長。其中，富邦證券年後線上進戶數逾倍增加，並提供台股及各商品完善的電子交易系統，在家上網即可完成開戶及下單，與客戶一起理財一同防疫，完全不受疫情影響；第一金證券則與第一銀行攜手合作，線上開戶再進化，將開戶與交割銀行綁定一氣呵成，藉由TWID身分識別，讓民眾不用出門就能完成投資理財上的需求，推出短短時間內就吸引超過2,000位客戶的申請，呈現跳躍式的成長。

臺網公司指出，免臨櫃線上開戶是Fintech發展的趨勢，即將正式開業純網銀更是蓄勢待發。TWID身分識別中心協助銀行、證券商等金融產業共同為免臨櫃線上開戶的KYC及交易確認把關，創造透過網路提供安全免臨櫃金融科技服務的應用機制。

臺網公司進一步說明，TWID身分識別中心電子文件簽署及保存的機制對於保險金融科技的發展也有相當助力，2019年臺網公司簽發電子保單已突破600萬張，預估今年仍會穩定成長。

(工商 )