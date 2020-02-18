何嘉文日前在《一袋女王》節目上，大嘆女人婚後不值錢的親身體驗。她表示印象中婚前出門吃喝玩樂都是男性朋友大方請客，沒想到婚後聚會卻第一次被要錢，還要分攤其他嫩妹的費用，而且以往很照顧她的大哥竟然說：「妳已婚耶！誰在幫人家養太太啊！」讓她聽了好心酸。

何嘉文說因為自己年紀輕輕就出道，受到幕前幕後很多哥哥的喜愛跟照顧，以前跟大家歡聚，每次解散想要分攤費用，男生們總是會說男生們自己分攤就好。婚後有次聚會，4位未婚的哥哥們都帶著20幾歲嫩妹出席，等到結帳時，某一位哥哥就跟何嘉文說：「何嘉文！720。」何嘉文立馬心算現場總共9個人，平均分攤怎麼會這麼多？結果竟然是4位男生加上何嘉文共5個人分攤，掏出了錢付款的同時、也讓何嘉文心裡酸酸的好委屈。

同場的李新則是哭訴老公沈世朋，婚前一個小感冒，沈世朋隔天馬上買機票飛到重慶來噓寒問暖，婚後她重感冒獨自看完醫生，沈世朋問她的第一句話竟然是晚餐吃什麼，讓李新氣到牙癢癢的。昏睡一天後，老公不聞不問就算了，還有空幫兒子養的鍬形蟲換土，讓李新當下爆氣直說：「我都睡到你可以幫我上墳了，你還在幫蟲子換土！」讓全場一陣大笑。

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(中時電子報)