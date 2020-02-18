距離清明節越來越近，但新冠肺炎疫情持續延燒，台北市長柯文哲日前就指出，清明節台商回台將是一大挑戰；立委許智傑今（18）日建議，台商或可以分批回來祭拜祖先，不用集中在清明節，以免形成防疫壓力。

台北市長柯文哲15日直言，就防疫角度而言，陸配子女可否返台的問題是小事，幾十萬在大陸的台商返台祭祖時要如何處理，才是大問題。許智傑今則表示，清明節是台灣習俗，大部分人都會在這時間返台祭祖，但因為防疫問題，如果短時間有上萬人進到台灣來，可能防疫容易有缺口或漏洞。他呼籲，希望大家共體時艱，可以分批回來祭拜祖先，不用集中在清明節。

另外，鑽石公主號上的確診案例不斷增加，船上的22名台人急於返家，許智傑說，相關單位與日本已有密切聯繫，在考量防疫優先與配套情況下，返台飛機已經準備好了，應該短時間之內就能把台灣人接回來。

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(中時電子報)