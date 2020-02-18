屏東1名男子大明（化名）在一間釣蝦場結識女子妞妞（化名），兩人加了臉書好友開始聯繫，大明卻別有用心開了假帳號「Cherry」假扮狐仙算命師，在取得妞妞信任之後，指示與大明發生性關係就能事事順利，妞妞與其友人信以為真，前後與大明發生性關係。屏東地院審理後，依法判大明8年徒刑。

判決書指出，大明日前與朋友去釣蝦場聚會時，認識了妞妞，兩人進而成為了臉書好友，而大明偶然得知妞妞感情與工作皆不順遂，異想天開在臉書上申請假帳號「Cherry」，並對妞妞謊稱，自己以前曾經找Cherry算命過。於是，大明假意介紹「Cherry」給妞妞要幫忙算命，但事實上卻假扮Cherry與妞妞互動取得信任後，謊稱已拜狐仙為師，要求妞妞撒米在桌上，進而分析其感情之事，因而讓妞妞對Cherry深信不疑。

大明眼見妞妞上鉤，更以Cherry的身分「開示」，「大明是貴人，如果與之發生性關係，就會有助於工作與感情」，反之就會事事皆不順，甚至教導妞妞要如何約大明到汽車旅館。妞妞雖然不願意，但受對方話術影響，抱持能改運的希望，而與對方性交6次。

更誇張的是，大明之後以相同手法，誆騙妞妞朋友與他發生2次性行為，後來兩女發覺有異始知受騙，氣得報警處理。經屏東地院審理後，由於大明的行徑已經違反妨害性自主，依法判處8年徒刑。

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(中時電子報)