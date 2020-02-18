每逢農曆年後都是換工作及求職的旺季，但今年受到新冠肺炎影響，打亂整個就業市場的秩序，為避免民眾恐慌，北市就服處仍邀請到8家廠商，釋出191個工作機會，薪資約在30K至36K，19、20日將在轄內5個就服站徵才，不過仍籲請民眾自行戴口罩，現場僅提供酒精消毒。

就服處指出，西門就服站19日將辦微型徵才；「建國工程」承建的萬華區福星公宅統包工程，將招募營建構造工38名及勞力工2名，薪資3萬元起，19日將在工地工務所辦理面試，20日則在艋舺就服站。

「愛志旺居家式長期照顧服務機構」則提供護理師、居家照服員、居家督導員等14個工作機會，護理師月薪最高可達36K，居督員月薪最高可達35K，居服員月薪也有32K，20日可至艋舺就服站參加徵才。

餐飲業方面，悟饕池上飯包徵儲備店長，月薪最高可達36K，鄧師傅滷味徵外場收銀及內場廚助，最高可達35K，另外朱記餡餅粥、五花馬水餃館皆徵才，有興趣者20日可至南港東明就服站及景美就服站參加面試。

在零售通路方面，「霈方國際」徵專櫃銷售人員及專櫃美療師，起薪都在30K，金興發的收銀及商品管理專員，月薪最高30K，有意願者20日可至南港東明就服站及信義就服站報名。

就服處提醒，參加徵才的民眾與廠商，請自行配戴口罩，徵才現場僅提供酒精進行手部消毒，未提供口罩；另考量集會活動人潮擁擠，增加傳播風險，22日在北市府1樓中庭舉辦的「百貨聯合徵才活動」停辦。

(中時 )