超人氣韓國電視劇「愛的迫降」剛在韓國上演完結篇，男女主角揪心的愛情故事，賺走不少台灣婦女眼淚。海巡署也搭起韓劇風潮，在官方網頁推出愛的迫降海巡版」，介紹支援空中勤務總隊的海巡吊掛分隊救生救難甘苦談，不但讓民眾相當有感，也掀起一片尋找「海巡利政赫」(玄彬飾演的男主角名)的聲浪。

海巡署漲勢官方粉絲團，昨天順應「愛的迫降」在韓國播出超高收視率完結篇，也搞起浪漫，將海巡署內唯一天天在空中隨著空勤總隊直升機執勤的吊掛分隊人員甘苦談，化身為「海巡版愛的迫降」，還用浪漫的語句，讓民眾感受值勤人辛苦。

文宣一開頭就寫著，你是否相信，有一種緣分叫「命中注定？劇中男女主角的緣分，始於一次迫降意外...你以為我會把故事說完嗎？ 別緊張，接著要介紹的，不是昨天完結篇，而是海巡版「愛的迫降」。

海巡小編表示，海上不像陸地，一旦發生意外、病痛，四周都是不見邊際的海面，如同女主角迫降到陌生的國度，力不從心且孤獨無援。但請放心，只要一個信號，空勤吊掛分隊就會以最快的速度前往救援，絕不丟下面對困境、身陷危險的你。

文中更提到，「去年，海巡署空勤吊掛分隊與內政部空中勤務總隊，共出動了308趟的空中搜救任務；面對風浪無所畏懼，因為我們知道，我們是海上待救者能夠依賴的唯一奇蹟。海巡版「愛的迫降」持續上映中，永不劇終。」

這篇感人的「海巡版愛的迫降」劇情一貼出，立刻獲得廣大迴響。網友紛紛回應「有沒有像政赫的分隊長和第五分隊呢？」、「這篇太接地氣，能不能來個海巡的玄彬?」、「海巡也太會刷存在感了」。

當然也有網友表示，吊掛分隊在空中進行救人任務實在太過危險，「所以這齣愛的迫降最好永遠不要上演。」

(中時電子報)