照顧毛小孩！台中市府積極打造寵物公園及公廁。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

現代人喜歡養寵物，卻苦無缺少動物運動跑步的園地，台中市府建設局在東區泉源公園設置寵物公園，為加強服務遛狗民眾，設置景觀式廁所，缺水問題已修繕，文心森林公園也設開放式寵物專區，因台灣燈會活動暫停使用，燈會結束後恢復；未來預計在太平區公5公園、后里區環保公園等區域，持續建置寵物活動專區，提供毛小孩盡情玩樂空間。

建設局長陳大田指出，水源不足是泉源公園要克服的重要議題，泉源公園內景觀式廁所，日前因水源問題暫時封閉，日前邀集相關單位會勘，確認為蓄水塔供水系統故障導致，立即預備派工改善，現已修繕完成並開放使用。

此外，該公園週遭100公尺內，也有多處設開放公共廁所，包括東區泉源里、四里聯合活動中心、建國市場、帝國製糖廠台中營業所內產業故事館等，民眾若有使用需求可前往。

建設局表示，為提升台中市公園公廁服務水準，達到景觀優化、節能減碳目標，推動陽光公廁計畫，希望未來逐步改善公園內老舊廁所，提供通風、明亮、舒適及安全的公廁環境。

為符合時代及民眾需求，建設局大力規畫寵物友善空間，除現有東區樂業寵物公園使用良好外，另於文心森林公園內也設置開放式寵物專區，目前因台灣燈會活動暫停使用，將於燈會結束後恢復。

建設局未來預計於太平區公5公園、后里區環保公園等區域，持續建置寵物活動專區，提供毛小孩盡情玩樂空間。

(中時 )