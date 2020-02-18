黃沛晴為防治蟲害，拿牙刷一顆一顆刷芭樂果子。（呂妍庭攝）

黃沛晴和丈夫邱明騰花了14年時間，終於種出通過中興大學有機轉型期認證的芭樂。（呂妍庭攝）

嘉義市農會總幹事黄騰輝（右一）指黄沛晴堅持有機栽培芭樂，而且熱衷参加農會課程，持續精進栽培技術，精神值得嘉許。（呂妍庭攝）

因為自己愛吃芭樂，阿公特地為她種10棵芭樂，現在靠父母的努力，從10棵變200棵，讓邱依瑄體會到種芭樂的辛苦。（呂妍庭攝）

因為自己愛吃芭樂，阿公特地為她種10棵芭樂，現在靠父母的努力，從10棵變200棵，讓邱依瑄體會到種芭樂的辛苦。（呂妍庭攝）

2006年因女兒還在長牙就愛吃芭樂，公公特地為女兒種了10棵芭樂，自小家裡務農的黃沛晴從此開始追求如何種出無毒又好吃的芭樂，從最早一斤只能賣5元，還被盤商嫌棄，甚至連鄰居都笑說沒用藥怎麼能賺錢，黃沛晴和丈夫邱明騰花了14年時間，終於種出通過中興大學有機轉型期認證的芭樂，雖然能賣到市面上的芭樂只產量4成，有3成全拿去餵豬，黃沛晴仍堅持要種健康農產，更因此獲得嘉義市農會優良農民等獎項的肯定。

從10棵芭樂樹到200多棵果樹規模的嘉義市「晴天無毒芭樂農場」，園主黃沛晴因發現部分農民為追求生產效率和賣相，會大量噴灑會對人體和土地造成負擔的化學農藥，引發她追求「安心、無毒」健康食材的興趣。

接受農會輔導踏進有機栽培後，黃沛晴採用草生無毒農法，不噴灑化學農藥，以人工除草取代化學除草劑，卻發現這條路不好走，除天災受損，還有病蟲害問題，造成損果率高，加上無毒農產品賣相往往不及噴灑農藥種出來的蔬果，傳統市場甚至對有機產品開出的價格比一般農產品還低。

雖然挫折不斷，黃沛晴為讓客戶安心，每年定期送SGS檢驗農藥0殘留，但她還是覺得不夠，再報名參加嘉義市農會不定期舉辦的農業課程，增進農業知識外，進一步參加有機栽培驗證，順利在2019年通過中興大學有機轉型期認證。

過年前先生邱明騰從機械公司高階主管退休，夫婦聯手為有機農場投入心力，舉凡噴灑苦楝油、益生菌、防治介殼蟲，除草等都自己來，讓3分地約200棵芭樂，都長得頭好壯壯，黃沛晴還自嘲，人家情人節有皮包、珠寶等禮物，她只有牙刷，因芭樂染上介殼蟲害，要一顆一顆刷，全園更因蟲害損耗3000多顆未成熟的果子。

「把有機當成興趣來經營」，黃沛晴希望把種植有機作物這件事變得像玩遊戲一樣開心，尤其現代人注重健康，讓夫婦倆堅信未來有機農業將會成為時代趨勢。嘉義市農會總幹事黄騰輝說，黄沛晴堅持有機栽培芭樂，而且熱衷参加農會課程，持續精進栽培技術，精神值得嘉許。

(中時 )