日系外資針對美律(2439)出具最新研究報告指出，新型冠狀病毒將衝擊短期營運，目前沒有任何跡象表明市場耳機需求回升，但長線美律在TWS(無線藍芽耳機)仍居領先位置，且新型冠狀病毒將進一步加快美律將產能轉移到其他地區，將目標價由164元降到152元、維持中性評等。

日系外資表示，美律1月營收18.5億元，月增加23%、年減少37%，銷售疲軟主因為耳機產品的需求持續疲軟，以及1月的工作天數減少，現階段考量新型冠狀病毒因素，將美律2020年盈利預測下調7%，將目標價由164元降到152元、維持中性評等。

日系外資表示，基於新型冠狀病毒衝擊，恐使美律第一季營運疲軟，預估第一季營收恐年減少23%，目前根據供應鏈消息指出沒有任何跡象表明市場耳機需求回升，且2月工作日減少，以及由於新型冠狀病毒的將導致的終端需求放緩，美律在大陸產能超過90%，其員工已於2月12日恢復工作，仍然後續依舊需要密切監視疫情的發展，是否會使得客戶削減訂單。

日系外資指出，TWS(無線藍芽耳機)趨勢仍將有利於美律，除了短期的不利因素外，美律在TWS市場仍位居領先地位，且預期2020年中期後將推出更多新的TWS產品，推動美律耳機營業貢獻，此外，新型冠狀病毒將進一步加快美律將產能轉移到其他地區，美律的目標是在兩年內將其泰國工廠的產能擴大至總產能的20%，目前為2~3%。

(時報資訊)