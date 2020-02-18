響應政府推動AI(人工智慧)科技發展的政策，因應當前產業發展趨勢，新思科技(Synopsys)已在新竹交通大學博愛校區增建研發中心，現更進一步延伸全球研發能量成立「新竹AI設計中心」，引進AI晶片設計所需之核心技術。

新思全球副總裁暨台灣區總經理李明哲表示，新思科技致力協助台灣半導體技術的升級，與培育半導體設計軟體人才，而AI技術與應用的發展，不僅是當前政府推動科技產業的主軸之一，更已帶動半導體設計對於創新技術的需求，我們將積極展開產官學研的合作，協助提升台灣在先進製程與AI技術上的研發能量，進而掌握相關的商機。

新思持續支持政府AI on Chip示範計畫的推動，2017年即參與科技部「半導體射月計畫」，與科技部所屬財團法人國家實驗研究院簽訂AI策略聯盟合作意向書，協助建構AI創新生態環境，帶動AI新興產業應用發展；2018年與國研院晶片中心及多所大學研發團隊簽署AI研發深耕計畫合作意向書，共同開發系統晶片與關鍵技術，以誘發學界對於AI晶片的研發能量。

新思也於去年三月間特別針對AIoT晶片設計技術，與台灣大學、清華大學、交通大學、中央大學以及成功大學等學校展開合作，提供各校晶片開發核心套件與人工智慧相關教材，協助這些大學成立AIoT設計實驗室，讓學生們接觸與吸收符合當前產業需求的先進技術。

而在經濟部技術處的指導下，新思去年8月正式展開「先進半導體設計自動化暨AI晶片研發夥伴計畫」，其中針對邊緣運算AI晶片設計平台的開發即是這項計畫的核心之一。而為了推動這項計畫的執行，新思科技已於今年1月17日舉辦交大校區研發中心啟用儀式，在交大博愛校區賢齊樓增建可容納兩百位研發人員的辦公區域，提供優良的研究環境與軟硬體設施。

李明哲強調，在台灣籌建AI研發團隊是新思科技長期發展策略的重要環節，透過在新竹建立AI設計中心，台灣的人才不僅可參與新思科技全球研發團隊，協同開發新世代AI技術智財，並可以基於新思科技的創新技術直接與產官學研從事更密切的開發合作，對台灣在AI技術及應用領域的發展相當具有意義。

(時報資訊)