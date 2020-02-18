全家便利商店繼2019年11月導入「Beyond Meat未來漢堡排」，在門市及線上通路販售後，今（18）再宣布瞄準植物肉商機，率便利商店之先推出「植物肉起司堡」、「植物肉蕃茄義大利麵」兩款自有鮮食，主打以非基因改造大豆製成的植物肉，取代一般肉品，加上醬料及配菜等，除了兼具食物美味外，同時達到友善地球的目的！

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，全家推出「植物肉」鮮食商品，除了看好新蔬食市場一年高達600億的商機外，也是觀察到近期興起一種以蔬食為主、肉類為輔的「彈性素食」飲食風潮，在去年搶先便利商店同業開賣「Beyond Meat未來漢堡排」，也已成功帶動冷凍食品相關業績成長，並帶動喜愛蔬食飲食的新來客。

據全家介紹，此次鮮食新品「植物肉起司堡」，售價59元，使用非基因改造大豆製成的植物肉漢堡排，再搭配起司、番茄醬和粗粒黑胡椒，夾入以玉米粉製成的漢堡體，展現多層次口感。

另外，「植物肉蕃茄義大利麵」，售價89元，同樣也是使用非基因改造大豆製成的植物肉，並佐上特製拿坡里醬，加上蕃茄碎與青花菜，兼具營養均衡。兩款鮮食皆符合Clean Label單潔淨標示認證，少添加、少負擔，將於2月19日在全台店舖開賣。

(工商 )