罷韓第二階段連署破30萬份大關，罷韓團體更發下豪語要往48萬份邁進。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，罷韓活動之所以要衝高份數，是因為怕無法成功罷免高雄市長韓國瑜，尤其現在民調支持罷韓的支持度持續下滑，因此，他們要努力維持熱度，才會喊出要衝高份數的口號。

游淑慧在政論節目《新聞面對面》上表示，為什麼罷韓團體要一直衝高份數？因為就是要讓罷韓這件事一直保溫和增溫。他們也怕說疫情來以後，會影響罷韓熱度，所以一定要維持民眾的怒氣才能持續增溫。

游淑慧接著表示，現在罷韓和挺韓雙方策略都很簡單，一方一定就是要不斷煽動不滿的情緒，另一方就是要努力降溫。她也聽到她一些罷韓朋友現在很擔心，因為現在高雄市民贊成罷韓的支持度是在下降的，1月時有六成，二月時降到五成，一個月就差7%，所以罷韓團體也很怕說如果沒有用一些方式去保溫和增溫，罷免就有可能失敗。

(中時電子報)