華新目前生產人力約24人，４條產線一天約產25萬片醫療口罩，未來加上新式機具產線，預估一天可以生產55至60萬片。（吳建輝攝）

華新除了配合政府政策新設產線，年前內部其實也已規劃新設特殊口罩及N95的產線，但目前先暫緩，全力配合政府生產徵用醫療口罩。(吳建輝攝)

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，未來還有很長的仗要打，希望今天能夠找到可以一起長期抗戰的夥伴，來應付龐大的口罩生產量。(吳建輝攝)

在彰化縣政府的協助下，華新工廠一個上午吸引數十民眾前往面試。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情擴散，彰化華新醫材配合政府口罩徵用，日夜趕工製作口罩來供應市場需求，為增加產能也擴廠新設３條生產線，未來一天約可生產60萬片口罩，而為了填補新設產線所帶來的人力缺口，18日華新在彰化縣勞工處的協助下舉辦徵才活動，華新醫材集團董事長鄭永柱表示，未來還有很長的仗要打，希望今天能夠找到可以一起長期抗戰的夥伴，來應付龐大的口罩生產量。

華新目前生產人力約24人，４條產線一天約產25萬片醫療口罩，新設的生產線速度比較快，１條１天可生產10萬片，加上新進人員，未來整個廠區的產能１天預估可產55至60萬片。華新目前是兩班人員交班，未來生力軍加入後，希望能夠變成３班制，來應付龐大的口罩需求，但是大夜班很多人無法適應，所以這次的徵才也有特別提出大夜班的需求。

華新醫材集團董事長鄭永柱說，徵才除了彌補新設產線的人力缺口，也能加強現有的生產線人力，希望能夠招聘到包括幹部，機組人員、維修人員、包裝人員等，這些都需要有新進人員遞補，像機械、電機、電子及管理人才都需要，一方面增加公司人才，另一方面也能為地方就業盡一點心力。

鄭永柱說，盡速徵才是希望能夠盡早訓練新的工作人員，工廠這邊會安排專門的教育訓練人員，來加速訓練員工，讓機組安裝完成後，可以馬上進入狀況，加入生產的行列供應口罩，新廠區原本安排在月底要完成，但他希望可以在下禮拜就完成進廠。

(中時 )