新冠肺炎疫情擴散，彰化華新醫材配合政府口罩徵用，日夜趕工製作口罩來供應市場需求，為增加產能也擴廠新設３條生產線，未來一天約可生產60萬片口罩，而為了填補新設產線所帶來的人力缺口，18日華新在彰化縣勞工處的協助下舉辦徵才活動，華新醫材集團董事長鄭永柱表示，未來還有很長的仗要打，希望今天能夠找到可以一起長期抗戰的夥伴，來應付龐大的口罩生產量。
華新目前生產人力約24人，４條產線一天約產25萬片醫療口罩，新設的生產線速度比較快，１條１天可生產10萬片，加上新進人員，未來整個廠區的產能１天預估可產55至60萬片。華新目前是兩班人員交班，未來生力軍加入後，希望能夠變成３班制，來應付龐大的口罩需求，但是大夜班很多人無法適應，所以這次的徵才也有特別提出大夜班的需求。
華新醫材集團董事長鄭永柱說，徵才除了彌補新設產線的人力缺口，也能加強現有的生產線人力，希望能夠招聘到包括幹部，機組人員、維修人員、包裝人員等，這些都需要有新進人員遞補，像機械、電機、電子及管理人才都需要，一方面增加公司人才，另一方面也能為地方就業盡一點心力。
鄭永柱說，盡速徵才是希望能夠盡早訓練新的工作人員，工廠這邊會安排專門的教育訓練人員，來加速訓練員工，讓機組安裝完成後，可以馬上進入狀況，加入生產的行列供應口罩，新廠區原本安排在月底要完成，但他希望可以在下禮拜就完成進廠。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。