新冠肺炎疫情尚未止穩，美國科技大廠蘋果周一發布財測預警，表示本季營收展望恐難達標。不僅在大陸生產的蘋果受挫，傳出南韓三星電子在越南生產的手機也遭殃，因其零件有高達3成來自大陸，分析師警告，如果問題再延燒兩周，情況恐失控。

金融時報報導，三星有將近3分之2的手機由越南北寧省和太原省的工廠生產，而大量零組件是由大陸生產。在新冠肺炎疫情影響下，大陸與越南之間的陸路運輸受到限制，傳出三星已將最新款Galaxy手機的零件利用空運從大陸送到越南工廠，以應對此次疫情造成的大範圍供應鏈中斷，三星表示，正努力將業務受到的影響降至最低，並稱目前尚未放緩生產。

分析師警告，三星等南韓企業有大約30%的手機零組件來自大陸，包含陸製的電線、插頭、插座和相機零組件等，供給恐出現嚴重的問題。SK Securities分析師Kim Young-woo警告，疫情爆發導致供應鏈和物流陷入困境，若情況再持續兩周，將面臨失控。

越南韓國商會副會長Hong Sun也說，許多韓國製造商在越南工廠的庫存只有2~4周，「現在的擔憂是，如果沒有足夠的零件，他們就無法生產出最終產品。」

(中時電子報)