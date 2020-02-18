新冠肺炎疫情不斷擴散，截至目前為止，台灣有22個確診病例，其中1例死亡，由於該案的感染源未定，引發「社區感染」的疑慮。對此，前民進黨立委沈富雄指出，多數公衞學者及防疫專家認為這為數眾多的「無症、輕症、自癒、帶抗體」的患者是可能引爆社區感染的定時炸彈，但他認為他們是導致將來疫情終歸止息的穏定力量。

沈富雄在臉書分析第19例的特性，包括唯一死亡、確診後第二天死亡、死於敗血症、是最大家庭群聚感染的感染源、是全國唯一沒戴口罩的受害者以及感染源未確認。對於第19例的可能感染源所具的特殊意義，包括因為採樣大遲，呈陰性可能是輕症且自癒、將來血清如呈陽性抗體反應（台大已在研發此一測試），則可能就是第19例的感染源以及抗體如呈陰性反應，恐需另尋感染源。

而第19例的可能感染源給的啟示，沈富雄認為一、如抗原呈陰性而抗體呈陽性反應，則此一浙江回台的台客是否算「確診」病例？如否，他明明是第19、20、21、22的元凶，不算，實在說不過去。二、如上述情況算「確診」，則全球、全中國、湖北、武漢、台灣及各國的統計數字完全失去意義。

針對新冠肺炎，沈富雄提出幾點感想、主張及建議。他認為，新冠肺炎一開始就是「類流感」，而不是「流感化」，只是大家被武漢一地的疫情嚇壞了。二、多數公衞學者及防疫專家目前認為這為數眾多的「無症、輕症、自癒、帶抗體」的患者是可能引爆社區感染的定時炸彈，我卻認為他們是導致將來疫情終歸止息的穏定力量。三、他建議政府繼續在「境外」及「國境」維持同一防疫力道，但國內應避免過度誇張疫情，切勿散播不實歪理，降低不成比例的恐慌，恢復國民的正常作息，不要無謂的浪費社會及經濟成本。

(中時電子報)