國內16日首傳新冠肺炎死亡案例，該名死者是中部61歲的白牌車司機。他生前開的銀色休旅車無人敢靠近，連可能被接送過的酒店，也貼出公告歇業13天。

目前連同死者已有4人確診，台灣社區感染陰霾壟罩，專家對於是否要提升國安層級以因應疫情，也是看法不一。

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(中時電子報)