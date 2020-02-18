大政治大爆掛-無色覺醒》 白牌運將家屬確診在增2例 台社區感染陰霾壟罩？ 14:082020/02/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國內16日首傳新冠肺炎死亡案例，該名死者是中部61歲的白牌車司機。他生前開的銀色休旅車無人敢靠近，連可能被接送過的酒店，也貼出公告歇業13天。 目前連同死者已有4人確診，台灣社區感染陰霾壟罩，專家對於是否要提升國安層級以因應疫情，也是看法不一。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #確診 #陰霾 #壟罩 #死者 #大政治大爆掛 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北確診病例 單日暴增近1.5萬 04:092020/02/14 財經要聞 鑽石公主號確診人數狂飆 外交部：已表明想接回國人 16:382020/02/14 生活 日新冠肺炎疫情進入疑似社區感染的新階段 17:362020/02/14 國際 院內感染？日和歌山縣醫院染病醫生同事也確診 11:072020/02/15 國際 咳血老翁確診 陳時中：研擬派華航包機接送 14:342020/02/15 生活 日本拉警報 和歌山疑現院內感染 01:192020/02/16 國際大事 台灣首例死亡個案是61歲白牌計程車司機 死前不久才驗出 17:072020/02/16 生活 日本愛知縣再添1例新冠肺炎確診 為名古屋病例友人 20:052020/02/16 國際 武漢醫院研究 病毒不會經眼結膜傳染 04:102020/02/17 兩岸要聞 香港新增1例新冠肺炎確診 累計達60例 17:032020/02/17 兩岸 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 - 政治 罷韓會不會成功？黃暐瀚爆「天險」 - 政治 罷韓連署超過「這高標」 親韓人士勸韓國瑜自行請辭 - 政治 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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