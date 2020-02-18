受制蘋果發布預警，表示2020首季的財測目標無法達陣，引爆法人大肆調節供應鏈，雙王台積電與股王大立光首當其衝，分別開低殺低，大跌2.87%、4.44%，加上聯發科、台達電、台灣大等權值股同樣表現弱勢，使亞泥、遠東新、長榮、兆豐金與國泰金等傳產金融集團股力挺多方無功而返。

另外，被動元件、矽晶圓等缺貨概股，也多開高殺低，使大盤開低殺低，盤中隱見反彈即呈逃命窘境，加權股價指數終場大跌114.53點，為11648.98點，跌幅0.97%，成交1387.76億元。

業內人士指出，周二殺盤焦點，多在半導體、光學元件等相關族群，而蘋果對首季營運目標看淡，也使美股在台北時間今稍晚開市承壓。因此，大盤先行反應蘋果財測利空，對周三盤勢未必全然悲觀。

另外，市場的資金面與供應鏈缺貨對個股依題材領先盤勢發展，仍審慎樂觀，而政策面逢低護盤意願仍濃厚，大盤後市不必看淡。

技術面方面，5日、10日、月線與季線悉數跌破，使上檔萬二大關暫呈短頭架構，不過，半年線在11392點穩步向上攀升，且低檔年線支撐韌性的認同度也高，顯示短期盤勢不排除在年線與萬二關卡間來回游走（或說箱型整理），等待大陸及全球新冠肺炎疫情的進一步明朗化，再伺機而動。

(工商 )