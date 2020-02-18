文在寅籲採振興措施 外界料2月降息機率增 14:112020/02/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國總統文在寅18日（周二）表示，政府將盡全力提供緩衝措〔木，俾以降低中國爆發新型肺炎疫情對韓國經濟的影響。文在寅的說法立即引發外界預料韓國貨幣政策將進一步寬鬆。 文在寅在內閣會議指出，政府應該「致力採取任何我們可行的辦法」，無須顧及這些方法是不是開創先例的作為。 文在寅強調，該國經濟正處理緊急狀態，需要振興方案以支撐內需。 在文在寅發表談話後，韓國3年期公債期價漲幅擴大，因投資人預料這些振興方案將包括降息。韓國央行訂於2月27日召開決策會議。 (工商 ) #文在寅 #預料 #韓國 #振興方案 #外界 也許您會感興趣 推薦閱讀 MOMO深V熱舞！轉身甩出「半乳黑點」網暴動：走光了 09:532020/02/14 星光 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 00:122020/02/14 政治 遇刺逢賊天下動盪 防內避外兩難 04:092020/02/14 兩岸藝文 希臘經濟好轉 10年債息跌破1％ 04:092020/02/14 全球財經 日進帳4000掉剩300 夜市慘澹 01:152020/02/14 政治要聞 遭酒店女威脅曝光性關係 男主持人被勒索3億 13:582020/02/14 娛樂 韓國財政部：疫情可能拖慢該國經濟復甦 14:202020/02/14 財經 罷韓真能成功？韓黑名嘴另類解析：未必 15:452020/02/14 政治 CJ副會長李美敬 把韓流推上主流 04:102020/02/16 娛樂新聞 無薪假通報數 未因疫情暴增 04:102020/02/18 社會新聞 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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