韓國總統文在寅18日（周二）表示，政府將盡全力提供緩衝措〔木，俾以降低中國爆發新型肺炎疫情對韓國經濟的影響。文在寅的說法立即引發外界預料韓國貨幣政策將進一步寬鬆。

文在寅在內閣會議指出，政府應該「致力採取任何我們可行的辦法」，無須顧及這些方法是不是開創先例的作為。

文在寅強調，該國經濟正處理緊急狀態，需要振興方案以支撐內需。

在文在寅發表談話後，韓國3年期公債期價漲幅擴大，因投資人預料這些振興方案將包括降息。韓國央行訂於2月27日召開決策會議。

(工商 )