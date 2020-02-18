總統蔡英文今日接見友邦駐紐約聯合國常任代表訪團，她表示，目前台灣和全世界一樣，共同面臨新型冠狀病毒的威脅。世界衛生組織（WHO）卻因為政治因素，把台灣排除在外。支持台灣參與WHO，可以確保全球更有效、更快速地掌控疫情。台灣會繼續努力，也希望友邦夥伴繼續幫台灣發聲、給予支持。

蔡英文重申，政治因素不應該凌駕健康權利。防疫是全球性的事務，更不應該讓全球防疫網絡出現破口。台灣就在這次疫情威脅的最前線，不該被排除在外。台灣除了有先進完善的醫療體系，也有從抗SARS時期累積豐富的專業經驗。

她也指出，今天早上，首批從中國武漢搭機返台的台灣人已經順利結束隔離回家。值得欣慰的是，他們的健康狀況都良好，後續政府也會繼續給予關心，鼓勵他們持續做好自主健康管理。防疫視同作戰，需要政府和人民同心協力，非常感謝他們全力的配合，讓台灣一起守住了這個關卡，這樣的台灣經驗值得和世界分享。

(工商 )