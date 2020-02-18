新冠肺炎來勢洶洶，各行各業皆受到影響，間接影響商用房地產租售市場，高力國際董事總經理劉學龍認為，疫情將導致兩岸投資人觀望期拉長，短期內交易量將停滯，但待疫情稍緩或結束時，將有另一波漲勢，現階段房地產可能出現價格修正，有「逢低進場、危機入市」的機會點。

劉學龍分析，實體零售及餐飲業、觀光旅遊、交通運輸及旅館業因受到國內外民眾減少商務出差及消費旅遊，短期負面影響最明顯；此外，若是貨源與業務主要來自於中國大陸的電商及貨運倉儲業，也恐將因復工不明確，而影響業務量。反之，貨源來自於本地的電商及線上購物在此波疫情衝擊之下，仍可望成長，進一步推升這一類的倉儲物流需求。

辦公大樓方面，劉學龍分析，企業租戶也可能放緩擴編或增租計畫，所幸台北市辦公大樓空置率目前仍在歷史低點，對於空置率及租金影響應不至太大。工業地產方面，由於受到中國大陸此波疫情影響，造成製造業供應斷鏈危機，廠商分散產能的策略將會持續轉移至東南亞或回流台灣，自用型買家可望繼續撐起市場動能。

據了解，目前已有不少台灣公司大陸設廠生產的企業，受到肺炎疫情影響，一來因無法全面復工出現嚴重人員調度問題，二來消費緊縮再加上民眾對於陸製產品有疑慮，導致訂單大減，三來物流停擺產品無法如時運回台灣交貨。目前已有不少以台灣內需市場為主的企業打算把生產鏈移回國內，重新在台尋找製造廠商生產產品，以穩定客源、恢復出貨量。不過是否為短期救急策略，疫情過後台商營運策略仍有待觀察。

不過整體而言，劉學龍認為不管是台灣或是中國大陸，此波疫情將導致投資人觀望期拉長，短期內交易量將停滯，待疫情稍緩或結束時，將有另一波漲勢，「此時的房東或業主，應該務實調整其手中不動產持有策略 ; 投資人及自用型買家則可考慮危機入市，這應該是一個可以思考的方向」。

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(中時電子報)